Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Москва могла бы повлиять на Пакистан, чтобы заставить Исламабад прекратить позволять террористическим группировкам использовать территорию страны. Об этом заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, слова которого приводит РИА Новости.

«На наш взгляд, роль России может заключаться также в том, чтобы оказывать влияние на Пакистан, чтобы он не позволял использовать свою территорию террористическим группировкам», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, российская сторона в ситуации нынешней эскалации отношений Индии и Пакистана имеет «четкую и недвусмысленную позицию». Посол также напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке стратегического партнера в лице Индии.

Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации индийской стороны, сейчас находится в Пакистане.

Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, Исламабад заявил, что у Нью-Дели нет доказательств, предложив провести совместное расследование инцидента. Однако в ответ ВВС Индии ударили по территории Пакистана, а ВВС Пакистана сбили индийские самолеты.