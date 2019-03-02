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12:19   2 Марта 2019
Весь мир

Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Москва могла бы повлиять на Пакистан, чтобы заставить Исламабад прекратить позволять террористическим группировкам использовать территорию страны. Об этом заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, слова которого приводит РИА Новости.

«На наш взгляд, роль России может заключаться также в том, чтобы оказывать влияние на Пакистан, чтобы он не позволял использовать свою территорию террористическим группировкам», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, российская сторона в ситуации нынешней эскалации отношений Индии и Пакистана имеет «четкую и недвусмысленную позицию». Посол также напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке стратегического партнера в лице Индии.

Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации индийской стороны, сейчас находится в Пакистане.

Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, Исламабад заявил, что у Нью-Дели нет доказательств, предложив провести совместное расследование инцидента. Однако в ответ ВВС Индии ударили по территории Пакистана, а ВВС Пакистана сбили индийские самолеты.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #посол #индия #пакистан

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