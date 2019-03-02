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11:55   2 Марта 2019
Россия

Минздрав наградил подростка, спасшего жизнь пассажиру самолета Сочи - Москва

Минздрав наградил подростка, спасшего жизнь пассажиру самолета Сочи - Москва

Учащийся медицинского класса столичной школы №1573 Богдан Рудик, который спас жизнь мужчине на борту авиарейса Сочи - Москва, получил благодарность от Министерства здравоохранения России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства. Соответствующий указ подписала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Учащийся 10 класса 25 февраля школьник оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо с сердцем во время перелета, тем самым сохранив ему жизнь. Богдан, согласно сообщению, учится в специальном медицинском классе. В министерстве отметили, что полученные знания и навыки оказания первой помощи помогли 16-летнему юноше совершить героический поступок.

Врачей на борту самолета не оказалось. Однако подросток сразу откликнулся на просьбу.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #минздрав

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