Общероссийский народный фронт направил президенту доклад о «мусорной реформе»

Российскому президенту Владимиру Путину Общероссийский народный фронт передал доклад о результатах кампании по контрою за ходом реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Известно, что при старте она столкнулась с сильными трудностями из-за плохой подготовительной кампании в городах.

Напомним, 1 января текущего года стартовала «мусорная реформа», в ходе которой крупные региональные операторы, отобранные в рамках региональных конкурсов, взяли ответственность за обращение с отходами. Для обеспечения окупаемости работы операторов были установлены новые тарифы на вывоз мусора.

Известно, что на горячую линию поступило четыре тысячи звонков, и каждый второй спрашивал о реформе и ее сути. Об этом сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Он также отметил в релизе: те люди, что звонили на прямую линию, интересовались, куда будут везти мусор в их регионе. По их мнению, мусор отвезут на те же самые свалки без предварительной сортировки.

Глава исполкома ОНФ заявил, что только в малой части регионов установили емкости для раздельного сбора мусора, однако это не означает, что мусор не сортируют. Людям не объяснили, что это происходит на мусороперерабатывающих предприятиях, поэтому нет понимания реальных изменений качества. Много человек, по словам Развожаева, выразило желание сортировать мусор, но у них нет такой возможности в связи с отсутствием инфраструктуры, поэтому они разочарованы в реформе.

«Дворовая инфраструктура оставляет желать лучшего» — подчеркнул Развожаев.

Выводы, сделанные по докладу, и новые инициативы ОНФ публично расскажет в ходе пресс-конференции 4 марта в столице.