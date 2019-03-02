Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Верховной рад Украины Андрей Билецкий считает, что президент страны Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия. Об этом он заявил «4 каналу».

Парламентарий убежден, что бывшие страны-участницы Варшавского договора не намерены продавать украинской стороне старое советское оружие по дешевке, так как выяснилось, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях.

«Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — заявил депутат парламента Украины.

При этом он отметил, что российские запчасти, послужившие причиной скандала, опасны для армии Украины.