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11:44   2 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Верховной рад Украины Андрей Билецкий считает, что президент страны Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия. Об этом он заявил «4 каналу».

Парламентарий убежден, что бывшие страны-участницы Варшавского договора не намерены продавать украинской стороне старое советское оружие по дешевке, так как выяснилось, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях.

«Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — заявил депутат парламента Украины.

При этом он отметил, что российские запчасти, послужившие причиной скандала, опасны для армии Украины.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #нато #политика

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