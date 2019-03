Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в субботу, 2 марта, сообщило, что ракета-носитель Falcon 9 с новейшим американским космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX стартовала к Международной космической станции. Запустили ракету с исторического стартового комплекса 39А на космодроме Канаверал.

The @SpaceX #CrewDragon launched at 2:49am EST today. It will dock to the space station Sunday about 6am. #LaunchAmerica pic.twitter.com/8VIiBwUacE