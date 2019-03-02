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 Военнослужащих ЦАР обучили логистике

Военнослужащих ЦАР обучили логистике
11:58   2 Марта 2019
Весь мир

Военнослужащих ЦАР обучили логистике

Военнослужащих ЦАР обучили логистике

 

Военнослужащие Центральноафриканских вооруженных сил  (FACA) получили сертификаты об окончании обучения материально-техническому обеспечению и управлению материальными ресурсами учебной школы офицеров лагеря Кассай. Сертификаты получили 12 человек.

Цель обучения, которое организовано вместе со штабом вооруженных сил и Европейской миссией по оперативному обучению  — наращивание потенциала персонала FACA в сфере логистики. 

Полковник и руководитель отдела образования в EUTM-RCA Лопес Силва сообщил, что стажировка обеспечивает ему площадку для обмена знаниями и опытом в сфере логистики. 

Он отметил, что за короткий срок в лагере Кассай пройдет похожая тренировка. 

«Невозможно добиться успеха в оперативной миссии без хорошей логистики», — подчеркнул он.

Напомним, в обучении военнослужащих ЦАР принимают участие российские инструкторы, которые находятся в стране по приглашению ее руководства. Они также помогают сотрудникам правоохранительных органов. По данным МИД РФ, российские специалисты обучили более двух тысяч сотрудников вооруженных сил и сил правопорядка ЦАР.  В ведомстве отметили, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, министр национальной обороны и восстановления армии Мари Ноэль Койяра не раз высоко оценивали помощь российской стороны в по повышению боеспособности военнослужащих FACA. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #цар #faca

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