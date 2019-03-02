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11:22   2 Марта 2019
Весь мир

Россия зафиксировала 13 нарушений режима перемирия в Сирии

Россия зафиксировала 13 нарушений режима перемирия в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало информационный бюллетень о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии за субботу, 2 марта. По данным ведомства, группы контроля следят за соблюдением режима прекращения огня и помогают сирийцам восстановить мирную жизнь.

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в САР зафиксировала 13 нарушений режима перемирия, из них шесть в Идлиб, четыре в Латакия и три в Хама. Турецкая часть представительства зафиксировала 19 случаев стрельбы, из них десять в Латакия, четыре в Хама, четыре в Идлиб и один в Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в Арамо провинции Латакия. Выдали 500 продовольственных наборов общим весом более двух тонн. МО РФ отметило, что новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #общество

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