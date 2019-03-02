Попытка запутать ситуацию. Эксперт прокомментировал «вывод» американских войск из Сирии

Писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал заявления Вашингтона о выводе войск из Сирии. В беседе с ФАН эксперт рассказал, что на этой неделе США опять попытались запутать ситуацию в Сирии.

Он напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о намерении оставить в САР несколько сотен военных, не смотря на заявление о выводе американских сил из страны. Писатель также заметил, что часть из них будет находиться на курдских территориях, а еще часть — на базе «Ат-Танф».

«Что они там будут делать – да все, что угодно, кроме того, что необходимо», — добавил Стариков.

Сирии, отметил он, необходим мир. Но если Соединенные Штаты оставляют там свой воинский контингент, это означает, что они будут там готовить своих боевиков, а также вывозить ценности в виде нефти и золота, уверен писатель.

После объявленного американским лидером вывода войск США из сирийских земель, многие эксперты сразу решили, что Вашингтон не станет просто так уходить из этой ближневосточной страны. На этой неделе появились и весьма четкие основания для этих сомнений — США не собираются полностью выводить войска из САР. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что Америка планирует оставить в Сирии миротворческую группу, численность которой составит 400 военнослужащих.

По данным источников, оставшийся военный контингент примерно поровну разделится между базой ВС США «Ат-Танф», расположенной в центре созданной 55-километровой «зоны безопасности» на юге страны, и территориями, находящимися под контролем проамериканских курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате зоны влияния американской стороны в арабской республики останутся прежними — США продолжат контролировать стратегически важные участки на южной границе, где тренирует боевиков для атак на армию законного правительства САР. При этом американцы не забудут и о руководстве курдскими вооруженными формированиями, осуществляя незаконный вывоз сирийской нефти и золота с левого берега реки Евфрат.