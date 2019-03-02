Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов ушел из жизни

Скончался российский академик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ученому было 88 лет.

В ноябре минувшего года СМИ сообщали о том, что академик РАН попал в больницу с подозрением на инсульт. Ученого госпитализировали в московскую ЦКБ прямо с совещания.

Алферов родился в Витебске в 1930 году. В 1952 году окончил Ленинградский электротехнический институт Ульянова-Ленина по специальности «инженер электровакуумной техники». Главными направлениями научной деятельности Алферова стали физика и технология полупроводников, полупроводниковая и квантовая электроника. Темой для кандидатской диссертации в 1961 году ученый выбрал транзисторы.

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии с 1972 года, академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 года, вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 года, с 1991 — вице- президент РАН. В 2000 году Алферову вручили Нобелевскую премию по физике.