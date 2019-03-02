Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью академика Алферова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью академика Алферова

 Общероссийский народный фронт направил президенту доклад о «мусорной реформе»

Общероссийский народный фронт направил президенту доклад о «мусорной реформе»
Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

 Украинский политик объяснил, почему киевские власти не удержали Крым

Украинский политик объяснил, почему киевские власти не удержали Крым
Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

 Военнослужащих ЦАР обучили логистике

Военнослужащих ЦАР обучили логистике
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью академика Алферова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью академика Алферова

 Общероссийский народный фронт направил президенту доклад о «мусорной реформе»

Общероссийский народный фронт направил президенту доклад о «мусорной реформе»
Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

 Украинский политик объяснил, почему киевские власти не удержали Крым

Украинский политик объяснил, почему киевские власти не удержали Крым
Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

Россия могла бы повлиять на Пакистан, уверен посол Индии

 Военнослужащих ЦАР обучили логистике

Военнослужащих ЦАР обучили логистике
10:35   2 Марта 2019
Россия

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов ушел из жизни

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов ушел из жизни

Скончался российский академик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ученому было 88 лет.

В ноябре минувшего года СМИ сообщали о том, что академик РАН попал в больницу с подозрением на инсульт. Ученого госпитализировали в московскую ЦКБ прямо с совещания.

Алферов родился в Витебске в 1930 году. В 1952 году окончил Ленинградский электротехнический институт Ульянова-Ленина по специальности «инженер электровакуумной техники». Главными направлениями научной деятельности Алферова стали физика и технология полупроводников, полупроводниковая и квантовая электроника. Темой для кандидатской диссертации в 1961 году ученый выбрал транзисторы. 

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии с 1972 года, академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 года, вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 года, с 1991 — вице- президент РАН. В 2000 году Алферову вручили Нобелевскую премию по физике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #алферов #академик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...