Индийские полицейские сообщили о жертвах обстрела со стороны Пакистана

Индийские полицейские в субботу, 2 февраля, сообщили, что с подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира обстреляли северный район Пунч. Погибли три человека. Минувшей ночью пакистанская армия «вновь нарушила» режим прекращения огня и обстреляла поселок.

По информации Нью-Дели, мина попала в жилой дом. Погибла женщина с детьми. Власти Пакистана заявили, что это Индия «беспорядочно обстреляла» несколько пограничных деревень, в результате чего погиб ребенок.

Кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвался рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 45 человек.

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов. Исламабад ответил, что у обвинений нет доказательств, и предложил Нью-Дели совместно расследовать случившееся.

Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. The sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly.