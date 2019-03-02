Трамп призвал Пекин снять пошлины на сельхозпродукцию «немедленно»

Президент США Дональд Трамп просит Китай отменить пошлины на сельскохозяйственные продукты из Америки. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что призвал Пекин снять пошлины «немедленно». Он полагает, что такое решение должно быть основано на хороших результатах переговоров между двумя государствами. Помимо того, глава Белого дома отменил повышение пошлин на 25% для китайских товаров.

«Это очень важно для наших великолепных фермеров и для меня!», — подытожил Трамп.

I have asked China to immediately remove all Tariffs on our agricultural products (including beef, pork, etc.) based on the fact that we are moving along nicely with Trade discussions.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

Торговая война США и КНР началась в январе прошлого года с ведения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей, вскоре новые тарифы распространились на множество товаров, среди которых европейские. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин условились не вводить новые пошлины до марта. Ожидается, что стороны за это время проведут переговоры и заключат всеобъемлющее торговое соглашение.