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10:11   2 Марта 2019
Россия

Вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Вулкан Карымский, который расположен на Камчатке, выбросил столб пепла высотой до двух километров над уровнем моря. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ со ссылкой на группу наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН. Выброс произошел в субботу днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана, отмечает ведомство.

По данным МЧС, вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Такая отметка означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту 4-6 километров, которые способны затруднить полеты авиации над этой местностью. Также в сообщении говорится о том, что пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края зафиксировано не было. 

Вулкан Карымский находится в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Его высота составляет 1486 метров.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #вулкан #камчатка

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