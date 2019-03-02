ОНФ связал трудности «мусорной реформы» с плохой информированностью регионов

Общероссийский народный фронт считает, что трудности при реализации «мусорной реформы» связаны, в первую очередь, с плохой информированностью россиян, проживающих в регионах. С 1 января в стране ввели новую систему регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами​​​.

ОНФ следит за реализацией новой системы — открыли круглосуточную горячую линию, а с помощью интерактивного ресурса «Карта мусорных площадок» эксперты собирали данные о проблемах граждан и проанализировали программу обращения с ТКО в регионах.

«Реформа, безусловно, стартовала со значительными трудностями», — сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По его словам, каждый второй, кто звонил на горячую линию организации, спрашивал о сути «мусорной реформы», поэтому трудности в реализации реформы связаны с некачественной подготовительной информационной кампанией в регионах. Россияне спрашивали, почему во дворах не установили емкости для раздельного сбора мусора и куда вывозят ТКО.

По словам людей, мусор не сортируют и вывозят на переполненные свалки. Организация проверяла информацию во время рейдов «Молодежки ОНФ» и региональных активистов-экологов.

«В ряде случаев она подтверждалась», — уточнил руководитель исполкома ОНФ.