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10:14   2 Марта 2019
Россия

ОНФ связал трудности «мусорной реформы» с плохой информированностью регионов

ОНФ связал трудности «мусорной реформы» с плохой информированностью регионов

Общероссийский народный фронт считает, что трудности при реализации «мусорной реформы» связаны, в первую очередь, с плохой информированностью россиян, проживающих в регионах. С 1 января в стране ввели новую систему регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами​​​.

ОНФ следит за реализацией новой системы — открыли круглосуточную горячую линию, а с помощью интерактивного ресурса «Карта мусорных площадок» эксперты собирали данные о проблемах граждан и проанализировали программу обращения с ТКО в регионах.

«Реформа, безусловно, стартовала со значительными трудностями», — сообщил  руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

ОНФ связал трудности «мусорной реформы» с плохой информированностью регионов

По его словам, каждый второй, кто звонил на горячую линию организации, спрашивал о сути «мусорной реформы», поэтому трудности в реализации реформы связаны с некачественной подготовительной информационной кампанией в регионах. Россияне спрашивали, почему во дворах не установили емкости для раздельного сбора мусора и куда вывозят ТКО.

По словам людей, мусор не сортируют и вывозят на переполненные свалки. Организация проверяла информацию во время рейдов «Молодежки ОНФ» и региональных активистов-экологов.

«В ряде случаев она подтверждалась», — уточнил руководитель исполкома ОНФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#регион #онф #реформа #мусор

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