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9:20   2 Марта 2019
Россия

Кабмин согласовал программу привлечения специалистов в Иркутскую область

Кабмин согласовал программу привлечения специалистов в Иркутскую область

Российское правительство согласовало программу Иркутской области по содействию добровольному переселению соотечественников, которые проживают за рубежом. Соответствующий документ опубликовали на сайте кабинета министров РФ. Согласно распоряжению, правительство согласовало проект подпрограммы государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019–2024 годы.

В справке к документу говорится, что программа предусматривает переселение квалифицированных специалистов, в том числе в сфере здравоохранения. Если область реализует программу, тогда в регион до 2024 года переселятся из-за рубежа более четырех тысяч соотечественников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #иркутская область #программа #специалист

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