Курды согласны обсудить предложение РФ по нормализации в Сирии

Политическое крыло SDF «Сирийский демократический совет» согласен рассмотреть предложение РФ по нормализации положения в стране, рассказал сопредседатель миссии совета в США Бассам Исхак.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил об инициативе по созданию структуры, которая завершит нормализацию в Сирии после победы над боевиками. Он добавил, что при этом подразумевается полный вывод войск из САР и сохранение территориальной целостности страны.

Исхак заявил, что сирийские курды много раз были в Москве и открыты к рассмотрению любых предложений российских чиновников. Он отметил, что Россия является важной политической силой в Сирии.

Напомним, «Сирийские демократические силы» — главные партнеры США в САР, которые вместе с Вашингтоном с 2014 года проводят операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии, не получив на это разрешение официальных властей страны. В декабре глава США Дональд Трамп сообщил, что американский военный контингент будет выведены из САР по причине победы над ИГ.