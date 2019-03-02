Глава Красноярска заверил, что теплая погода не нарушит работу объектов зимней Универсиады

Плюсовая температура, установившаяся в Красноярске, не скажется на функционировании спортивных объектов Всемирной зимней Универсиады, заверил мэр города Сергей Еремин.

По информации Гидрометцентра, в течение следующей недели столбик термометра останется на уровне выше нуля.

Глава Красноярска отметил, что теплая погода пришла неожиданно и усложнила подготовку, но проблем нет, поскольку на объектах, где нужен снег — «Бобровый лог», «Сопка», Академия биатлона и «Радуга» — работают специальные системы оснежения.

Елена Гаврилова, гендиректор фанпарка «Бобровый лог», где состоятся соревнования по горнолыжному спорту, сообщила, что подготовка снега на трассах ведется с ноября прошлого года, и на трассах сейчас достаточное количество снега, местами более метра толщиной. Полотно трасс полностью готово и доведено до благоприятного состояния спецтехникой.

Напомним, Универсиада пройдет 2–12 марта, участники будут состязаться в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.