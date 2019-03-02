Землетрясение зафиксировано у побережья Курил

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Курил в субботу, рассказали РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова уточнила, что природный катаклизм был зафиксирован в 14.22 (06.22 по Москве), эпицентр землетрясения находился в 257 километрах юго-восточнее Южно-Курильска в точке с координатами 41,9 градуса северной широты и 147,0 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 37 километра.

Согласно информации ГУ МЧС по Сахалинской области, никто не пострадал, о разрушениях сообщений не поступало. Об угрозе цунами не объявляли.