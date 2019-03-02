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7:29   2 Марта 2019
Весь мир

Русская Масленица прошла в посольстве РФ в Вашингтоне

Русская Масленица прошла в посольстве РФ в Вашингтоне

Праздник «Русская Масленица в Вашингтоне» помогает членам русской общины США ощутить себя частью древней культуры, воссоединиться с русскими традициями и обычаями, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Об этом он заявил на церемонии открытия благотворительного мероприятия по случаю Масленицы в российском посольстве, устроенного уже в 21-й раз. Антонов добавил, что «американские друзья» России также смогут узнать больше о национальных традициях, культуре и кухне РФ, ощутить «российский дух».

В этом гостям помогут танцевально-музыкальные ансамбли «Матрешки» и «Самовар», танцоры из Академии классического балета Тамары Мануковской, артисты из РФ, США и Армении, а также традиционное блюдо масленичного стола — блины.

Дипломат добавил, что все собранные во время вечера средства направят в фонды по поддержке нуждающихся детей и пожилых людей.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #антонов #посольство рф в сша #масленица #блины

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