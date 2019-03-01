Три самолета НАТО заметили у границ России

Самолеты ВВС США и НАТО зафиксировали вблизи российских границ. Об этом сообщил ресурс PlaneRadar.

Примерно в 15.00 мск у границ РФ был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A. Он провел разведку вдоль Ленинградской и Псковской областей, находясь при этом в воздухе над прибалтийскими странами.

Другой самолет, Boeing RC-135V, провел разведку вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы.

12:55 мск. Полёт вдоль сухопутной границы Калининградской???????? области , в воздушном пространстве Польши???????? и Литвы????????. pic.twitter.com/WVpJcdRPWT — PlaneRadar (@ua4wiy_) March 1, 2019

Также разведывательную деятельность вдоль Черноморского побережья России провел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США.