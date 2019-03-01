Три самолета НАТО заметили у границ России
Самолеты ВВС США и НАТО зафиксировали вблизи российских границ. Об этом сообщил ресурс PlaneRadar.
Примерно в 15.00 мск у границ РФ был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A. Он провел разведку вдоль Ленинградской и Псковской областей, находясь при этом в воздухе над прибалтийскими странами.
14:50 мск. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения #Boeing E-3A #Sentry (#AWACS) , командования #NATO , бортовой номер LX-N90452, позывной #NATO02 производит полёт у границ Ленинградской и Псковской???????? областей, в воздушном пространстве прибалтийских????????????????????????стран. pic.twitter.com/FDNruG687Q— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 1, 2019
Другой самолет, Boeing RC-135V, провел разведку вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы.
12:55 мск. Полёт вдоль сухопутной границы Калининградской???????? области , в воздушном пространстве Польши???????? и Литвы????????. pic.twitter.com/WVpJcdRPWT— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 1, 2019
Также разведывательную деятельность вдоль Черноморского побережья России провел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США.
17:45 мск. Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США???????? (LK-438 VP-26), с бортовым номером 168438, взлетевший с авиабазы Sigonella????????, совершает разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России.????????#USNAVY #P8A, pic.twitter.com/7A6mvrYSzF— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 1, 2019