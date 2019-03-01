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22:24   1 Марта 2019
Россия

Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

Самолеты ВВС США и НАТО зафиксировали вблизи российских границ. Об этом сообщил ресурс PlaneRadar.

Примерно в 15.00 мск у границ РФ был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A. Он провел разведку вдоль Ленинградской и Псковской областей, находясь при этом в воздухе над прибалтийскими странами. 

Другой самолет, Boeing RC-135V, провел разведку вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы. 

Также разведывательную деятельность вдоль Черноморского побережья России провел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #авиация #разведка #ввс сша

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