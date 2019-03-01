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Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

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22:05   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией «С14».

Глава МВД подчеркнул, что председатель СБУ Василий Грицак — честный офицер, который сделал многое для страны. Однако в некоторых случаях в СБУ происходят непонятные процессы. Внезапно всплыл факт сотрудничества Службы безопасности с ультраправыми радикалами из «С14». Организация «реализовывала очень неблаговидные дела», прикрываясь призывами расследовать дело Гандзюк. 

Речь идет о митинге 18 февраля у здания МВД, где «С14 требовала» отставки главы ведомства.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк была убита в июле 2018 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#радикалы #мвд украины #аваков #с14

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