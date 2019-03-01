Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией «С14».

Глава МВД подчеркнул, что председатель СБУ Василий Грицак — честный офицер, который сделал многое для страны. Однако в некоторых случаях в СБУ происходят непонятные процессы. Внезапно всплыл факт сотрудничества Службы безопасности с ультраправыми радикалами из «С14». Организация «реализовывала очень неблаговидные дела», прикрываясь призывами расследовать дело Гандзюк.

Речь идет о митинге 18 февраля у здания МВД, где «С14 требовала» отставки главы ведомства.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк была убита в июле 2018 года.