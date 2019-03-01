Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Банк ВТБ понизил ставки по валютным вкладам в связи с рекордным притоком валюты в прошлом месяце. Об этом стало известно благодаря мониторингу кредитных организаций исследовательской компанией Frank RG.

Известно, что массовым клиентам максимально эффективную ставку снизили на 1,1 процентный пункт (с 3,59% до 2,49%), сообщает Frank RG. Однако линейка продуктов «Привилегия» несильно снизила ставку — с 3,9% до 3,58%. По продукту «Прайм» депозитная ставка в долларах сократилась с 4,11% до 3,82%

По информации компании, в январе текущего года приток валютных вкладов и счетов ВТБ составил более 1,3 миллиарда рублей. Отмечается, что это больше привлеченных банком вкладов и счетов за весь прошлый год. Тогда валютные счета и вклады размещали в совокупности 1,12 миллиарда рублей.

Согласно данным финансовой отчетности ВТБ, чистая прибыль организации за прошлый год увеличилась почти на 50% по сравнению с 2017 годом и составила более 178 миллиардов рублей.