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22:08   1 Марта 2019
Россия

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Банк ВТБ понизил ставки по валютным вкладам в связи с рекордным притоком валюты в прошлом месяце. Об этом стало известно благодаря мониторингу кредитных организаций исследовательской компанией Frank RG.

Известно, что массовым клиентам максимально эффективную ставку снизили на 1,1 процентный пункт (с 3,59% до 2,49%), сообщает Frank RG. Однако линейка продуктов «Привилегия» несильно снизила ставку — с 3,9% до 3,58%. По продукту «Прайм» депозитная ставка в долларах сократилась с 4,11% до 3,82% 

По информации компании, в январе текущего года приток валютных вкладов и счетов ВТБ составил более 1,3 миллиарда рублей. Отмечается, что это больше привлеченных банком вкладов и счетов за весь прошлый год. Тогда валютные счета и вклады размещали в совокупности 1,12 миллиарда рублей. 

Согласно данным финансовой отчетности ВТБ, чистая прибыль организации за прошлый год увеличилась почти на 50% по сравнению с 2017 годом и составила более 178 миллиардов рублей. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #банк #втб #валютные вклады #ставки в банке

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