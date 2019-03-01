СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

США оповестили Турцию, что собираются вывести свои войска из Сирии до начала лета. При этом график может быть изменен в зависимости от ситуации на местах. Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

Соответствующее заявление прозвучало на проходящем в Анкаре заседании совместной турецко-американской целевой группы, которая призвана координировать процесс вывода американского военного контингента из арабской страны.

Представители двух стран обсуждают ситуацию в городе Манбидж и в районах к востоку от реки Евфрат. Также стороны затронули вопрос формирования зоны безопасности на северо-востоке САР и возвращения оружия, которое Пентагон передал курдам.

Турция против того, чтобы военные базы США на востоке Сирии после вывода войск перешли под контроль курдов. Анкара требует от Вашингтона передать их турецким военным, либо уничтожить.