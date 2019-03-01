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 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
21:53   1 Марта 2019
Весь мир

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 1 марта в ходе брифинга в Госдепе сообщил, что Венесуэла не в состоянии выплатить РФ и КНР долги при нынешней власти, которые страны инвестировали или дали в долг стране. Долг венесуэльская сторона сможет вернуть только в том случае, если экономика страны выйдет из кризиса. 

Он также отметил, что содействие Мадуро со стороны РФ и КНР помогает ему. Он уточнил, Россия и Китай вряд ли вложат большие средства, но поддержка дипломатического и политического характера помогает правительству Мадуро. 

Абрамс также сообщил, что США безуспешно пытаются донести до РФ и КНР, что они таким образом не помогут сами себе. Если их интересует возврат инвестированных или данных в долг средств, то экономика Венесуэлы из-за банкротства никогда не сможет осуществить выплаты в таких объемах. 

«Только восстановившаяся Венесуэла сможет сделать это, но этого не произойдет при режиме Мадуро»,  — предположил Абрамс.

Напомним, в январе оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо самолично назначил себя исполняющим президентские обязанности. Его в тот же день признали временным главой государства США и их союзники. Сам Мадуро назвал это попыткой госпереворота. Его поддержала Россия, Китай, Сирия и другие страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #весь мир #мадуро #гуайдо #кризис в венесуэле

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