Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 1 марта в ходе брифинга в Госдепе сообщил, что Венесуэла не в состоянии выплатить РФ и КНР долги при нынешней власти, которые страны инвестировали или дали в долг стране. Долг венесуэльская сторона сможет вернуть только в том случае, если экономика страны выйдет из кризиса.

Он также отметил, что содействие Мадуро со стороны РФ и КНР помогает ему. Он уточнил, Россия и Китай вряд ли вложат большие средства, но поддержка дипломатического и политического характера помогает правительству Мадуро.

Абрамс также сообщил, что США безуспешно пытаются донести до РФ и КНР, что они таким образом не помогут сами себе. Если их интересует возврат инвестированных или данных в долг средств, то экономика Венесуэлы из-за банкротства никогда не сможет осуществить выплаты в таких объемах.

«Только восстановившаяся Венесуэла сможет сделать это, но этого не произойдет при режиме Мадуро», — предположил Абрамс.

Напомним, в январе оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо самолично назначил себя исполняющим президентские обязанности. Его в тот же день признали временным главой государства США и их союзники. Сам Мадуро назвал это попыткой госпереворота. Его поддержала Россия, Китай, Сирия и другие страны.