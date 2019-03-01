Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист украинского телеканала ZIK избит во время работы над сюжетом в помещении Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны в Киеве, рассказали в пятницу в Национальном союзе журналистов Украины.

Корреспондент Даниил Яковлев работает в передаче «Дорогами войны». Уточняется, что 26 февраля он приехал в комиссию вместе с раненным в Донбассе украинским военным, чтобы снять сюжет с его участием. Но команда не смогла попасть внутрь, поскольку двери были заперты, неизвестный человек принялся бить его ногами с намерением выгнать съемочную группу за дверь, пытался отобрать и сломать микрофон.

По данным союза журналистов, корреспондент . Однако съемочная группа не смогла зайти в помещение, двери были закрыты, на просьбу впустить никто не отвечал.

Союз журналистов пишет со слов Яковлева, что тот попытался войти, когда на улицу выходили курсанты, но на него тут же накинулась неизвестная женщина и потребовала покинуть здание. Потом к ней присоединился мужчина, который игнорировал объяснения и удостоверения журналистов. В разгаре спора появился еще один мужчина, который от слов перешел к агрессии.

На место конфликта вызвали полицию, Яковлев подал на напавшего заявление.