Киевский суд избрал судей в коллегию по рассмотрению апелляций на приговор Януковича

Киевский апелляционный суд выбрал судей в состав коллегии по рассмотрению апелляций на приговор экс-главе Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, передает пресс-служба суда.

Уточняется, что, согласно требованиям УК Украины, автоматизированной системой избран судья-докладчик Юрий Трясун, а также четверо судей. В пресс-службе суда добавили, что адвокаты Януковича направили шесть апелляционных жалоб.

Дата назначения апелляций к рассмотрению пока не называется.

Напомним, суд над Януковичем длился более полутора лет, и 24 января Оболонский районный суд Киева заочно назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы. Бывшего президента обвиняли в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. По двум первым пунктам суд счел Януковича виновным, но целиком оправдал его по главному пункту обвинения — сдаче Крыма России. В приговоре отмечается, что срок наказания будет отсчитываться со дня его задержания.