МИД Колумбии: жизни Гуайдо стали чаще угрожать

Колумбийские власти 1 марта сообщили, что лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо в последнее время стали чаще приходить угрозы.

Колумбийское правительство в курсе существования серьезных и реальных угроз, участившихся в последние дни, для жизни оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо и его семьи. Колумбия не одобряет действий режима Мадуро, направленные на несвободу, угрозу безопасности и личной неприкосновенности Хуана Гуайдо и его близких, а также страна считает, что Мадуро ответственен за любое насилие против них, отмечают в документе, распространенном внешнеполитическим ведомством Колумбии.

Известно, что Богота выразила намерение продолжать следить за развивающимися событиями.

Напомним, ранее постпредседатель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Верховный суд решит судьбу оппозиционного лидера.