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21:34   1 Марта 2019
Весь мир

МИД Колумбии: жизни Гуайдо стали чаще угрожать

МИД Колумбии: жизни Гуайдо стали чаще угрожать

Колумбийские власти 1 марта сообщили, что лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо в последнее время стали чаще приходить угрозы.

Колумбийское правительство в курсе существования серьезных и реальных угроз, участившихся в последние дни, для жизни оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо и его семьи. Колумбия не одобряет действий режима Мадуро, направленные на несвободу, угрозу безопасности и личной неприкосновенности Хуана Гуайдо и его близких, а также страна считает, что Мадуро ответственен за любое насилие против них, отмечают в документе, распространенном внешнеполитическим ведомством Колумбии. 

Известно, что Богота выразила намерение продолжать следить за развивающимися событиями. 

Напомним, ранее постпредседатель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Верховный суд решит судьбу оппозиционного лидера.

«В Венесуэле есть свои институты, у нас есть Верховный суд, и именно Верховный суд будет решать этот вопрос», — прокомментировал Монкада.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #гуайдо #угрозы жизни

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