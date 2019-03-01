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21:24   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Госдумы прокомментировал слова Климкина о Черном море

Депутат Госдумы прокомментировал слова Климкина о Черном море

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Черное море превратится в российский «Бермудский треугольник». По его мнению, он таким образом хочет отвлечь внимание мирового сообщества от проблем президентской предвыборной кампании на Украине.

Напомним, Климкин выразил мнение, что Черное море станет для России «Бермудским треугольником» и никогда не будет российским.

Водолацкий напомнил, что ни одна международная транспортная компания, занимающаяся транзитом груза в Черном море, за последние 30 лет ни разу не выражала России недовольство. У украинцев нет ни юридических, ни торговых, ни иных оснований выставлять Россию страной-агрессором перед мировым сообществом. Впрочем, подытожил депутат, словам Климкина никогда не приводят ни оснований, ни пояснений.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #водолацкий #черное море #климкин

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