Верка Сердючка отказалась спасать Украину на Евровидении

Артист и продюсер Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что не стал бы участвовать в национальном отборе конкурса «Евровидение», даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов.

Ранее Данилко заявил, что, если все участники отбора откажутся от конкурса, он «достанет свои старые доспехи, начистит звезду и поедет спасать» Украину. Артист уже участвовал в Евровидении в 2007 году. Благодаря ему Украина заняла второе место.

В среду стало известно, что Украина отказалась от участия в конкурсе. Все исполнители, которые должны были представлять страну, отвергли это предложение.

Данилко заявил, что 100 тысяч долларов — это слишком маленькая сумма «для этой нервотрепки». Он подчеркнул, что не хотел бы снова участвовать в конкурсе.

Напомним, в национальном отборе на Украине в этом году победила певица Maruv. Позже вокруг нее разразился скандал, поскольку певица давала концерты в России. Она заявила, что чувствует давление и контракт на участие подписывать не будет. После нее представлять Украину на конкурсе отказались группа Freedom-jazz girls band и группа Kazka.