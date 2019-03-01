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21:14   1 Марта 2019
Россия

Белок гевеин может стать базой для альтернативных антибиотикам лекарств

Белок гевеин может стать базой для альтернативных антибиотикам лекарств

Нижегородские ученые провели исследование уникального белка — гевеина, в ходе которого выяснили, что его можно использовать в целях создания антимикробных препаратов, а также для разработки новых сельскохозяйственных растений (устойчивых к вредителям). Об этом стало известно 1 марта от пресс-службы Министерства науки и высшего образования России.

«В дальнейшем ученые планируют найти способ модификации гевеина в формы, обладающие более высокой антимикробной активностью», — сообщает ведомство.

Гевеин — это белок, который содержится в латексе каучукового дерева. Ранее ученые заметили, что он имеет антимикробную активность, но его не получалось тщательно изучить в связи с особенностями строения молекул белка.

Сотрудники химфакультета Нижегородского государственного университета получили образец белка (гевеина) в Университете Паджаджаран (Индонезия) и смогли провести его анализ при помощи метода ионно-распылительной масс-спектрометрии. Свойства, найденные в ходе изучения белка, ученые ННГУ получили впервые.

«Гевеин — очень перспективный объект для исследования и практического использования в целях создания устойчивых форм сельскохозяйственных растений и разработке новых лекарственных средств», — сообщают авторы исследования. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ученые #белок гевеин #нижегородский университет

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