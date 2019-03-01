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20:41   1 Марта 2019
Россия

Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге

Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге

Девятилетний ребенок попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку.

Мальчик шел домой после тренировки по карате. Когда он проходил мимо пятиэтажного дома на улице Данилы Зверева, на него рухнула глыба льда. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга запросила необходимые документы, чтобы установить, кто ответственен за обслуживание и содержание дома, а также уборку кровли от снега.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #дети #чп #снег

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