Малькевич призвал обеспечить чистоту электронного голосования в условиях кибератак США

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, выступая на проходящем в Москве Первом общероссийском электоральном форуме рассказала о законопроекте, предлагающем перевести избирательные участки в цифровой формат. О темах, обсуждавшихся на форуме рассказывает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Памфиловой, технологию электронного голосования в России планируется испытать на выборах в Московскую гордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года.

«Нам надо расширять цифровые возможности для голосования, повышая доступность и прозрачность процесса», - заявила глава Центризбиркома, добавив, что прогресс не остановить.

Однако, российский политолог Евгений Минченко напомнил Элле Памфиловой о необходимости защищать цифровые технологии от возможного вмешательства извне. По словам эксперта, нам выпало жить в эпоху информационного фастфуда, постправды и фейковых новостей, в условиях, когда одно государство стремится вести мировую информационную войну, и при этом во всем мире наблюдается падение профессионализма СМИ и политиков.

«В то время пока западная общественность кричит о русских хакерах, мы видим другую реальность. Вмешательство в российские выборы, попытки взлома Рунета — такова реальность. Фейсбук может заблокировать любые аккаунты, чей контент не совпадает с политикой сети. Это новая власть наднациональных корпораций – феномен, который нам еще предстоит осмыслить», - напомнил Евгений Минченко.

Другой участник дискуссии – председатель Комиссии ОП по развитию массовых коммуникаций и СМИ Александр Малькевич также отметил, что буквально два дня назад стало известно о кибератаке, которую Соединенные Штаты Америки осуществили в отношении нашей страны, после чего сами же в этом признались. При этом он задался вопросом - можно ли в сложившихся условиях обеспечить чистоту электронного голосования?