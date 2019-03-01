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СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
20:34   1 Марта 2019
Россия

США отрицают подготовку к военному вторжению в Венесуэлу

США отрицают подготовку к военному вторжению в Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки не готовятся к военному вторжению в Венесуэлу. 

Об этом 1 марта во время брифинга сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Политик комментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

По его словам, Лавров не может действительно верить в то, что США пытаются так сделать.

«И, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать», — заверил дипломат.

Он подчеркнул, что США осуществляют давление экономического, политического, финансового и дипломатического характера на правительство Венесуэлы в рамках поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который самолично объявил себя исполняющим обязанности президента страны. 

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что существует вероятность военной интервенции со стороны США в дела Венесуэлы, несмотря на позицию стран Латинской Америки. Он также заявил, что Россию беспокоят планы США по дестабилизации обстановки в Венесуэле. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #венесуэла #кризис в венесуэле

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