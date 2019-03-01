США отрицают подготовку к военному вторжению в Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки не готовятся к военному вторжению в Венесуэлу.

Об этом 1 марта во время брифинга сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Политик комментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, Лавров не может действительно верить в то, что США пытаются так сделать.

«И, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать», — заверил дипломат.

Он подчеркнул, что США осуществляют давление экономического, политического, финансового и дипломатического характера на правительство Венесуэлы в рамках поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который самолично объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что существует вероятность военной интервенции со стороны США в дела Венесуэлы, несмотря на позицию стран Латинской Америки. Он также заявил, что Россию беспокоят планы США по дестабилизации обстановки в Венесуэле.