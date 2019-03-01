США отрицают подготовку к военному вторжению в Венесуэлу
Соединенные Штаты Америки не готовятся к военному вторжению в Венесуэлу.
Об этом 1 марта во время брифинга сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Политик комментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
По его словам, Лавров не может действительно верить в то, что США пытаются так сделать.
«И, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать», — заверил дипломат.
Он подчеркнул, что США осуществляют давление экономического, политического, финансового и дипломатического характера на правительство Венесуэлы в рамках поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который самолично объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что существует вероятность военной интервенции со стороны США в дела Венесуэлы, несмотря на позицию стран Латинской Америки. Он также заявил, что Россию беспокоят планы США по дестабилизации обстановки в Венесуэле.
#Лавров: Что касается планов США по вооружению боевиков для дестабилизации обстановки в Венесуэле, а если говорить прямо, – для вторжения в эту суверенную страну – конечно, они нас беспокоятhttps://t.co/g9CM1azcJm pic.twitter.com/mEhPaA544P— МИД России ???????? (@MID_RF) March 1, 2019