Вашингтон не против помощи Венесуэле от России, но не через Мадуро

Власти США заявили, что они не имеют ничего против помощи России Венесуэле, но не через действующее правительство латиноамериканской страны и ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил спецпред США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Во время брифинга в Вашингтоне Абрамс заявил, что американская сторона не против гуманитарной помощи. Однако он заявил, что правительство «коррумпировано продавали» ее и «использовали как политическое оружие».

«Это касается любой помощи режиму и с помощью режима», — добавил спецпред.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства пока работает временное правительство. Штаты и некоторые другие западные страны завили о его признании. Действующий лидер республики Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а Гуаидо назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро.