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20:12   1 Марта 2019
Весь мир

Вашингтон не против помощи Венесуэле от России, но не через Мадуро

Вашингтон не против помощи Венесуэле от России, но не через Мадуро

Власти США заявили, что они не имеют ничего против помощи России Венесуэле, но не через действующее правительство латиноамериканской страны и ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил спецпред США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Во время брифинга в Вашингтоне Абрамс заявил, что американская сторона не против гуманитарной помощи. Однако он заявил, что правительство «коррумпировано продавали» ее и «использовали как политическое оружие».

«Это касается любой помощи режиму и с помощью режима», — добавил спецпред.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства пока работает временное правительство. Штаты и некоторые другие западные страны завили о его признании. Действующий лидер республики Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а Гуаидо назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро.

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Автор: Виктория Разумовская
#гумпомощь #венесуэла #мадуро

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