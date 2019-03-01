Россия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Решение Гаагского арбитражного суда по иску «Нафтогаза», принятое частично в пользу украинской компании, не будет признаваться Россией, так как арбитраж не имел юрисдикции на рассмотрение данного дела.

Об этом в пятницу заявили в пресс-службе Министерства юстиции России.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Также в Минюсте добавили, что предпримут все меры, чтобы обеспечить представление и защиту интересов России в связи с решением, вынесенным Гаагским судом.

Напомним: ранее глава Национальной акционерной компании Украины «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о победе в Гаагском арбитражном суде, где рассматривался иск компании к России, о взыскании ущерба в связи с утратой имущества, находившегося на территории полуострова Крым. Сумма ущерба, которую «Нафтогаз» собирается взыскать с России, составляет восемь миллиардов долларов.