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20:29   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Россия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Россия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Решение Гаагского арбитражного суда по иску «Нафтогаза», принятое частично в пользу украинской компании, не будет признаваться Россией, так как арбитраж не имел юрисдикции на рассмотрение данного дела.

Об этом в пятницу заявили в пресс-службе Министерства юстиции России.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Также в Минюсте добавили, что предпримут все меры, чтобы обеспечить представление и защиту интересов России в связи с решением, вынесенным Гаагским судом.

Напомним: ранее глава Национальной акционерной компании Украины «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о победе в Гаагском арбитражном суде, где рассматривался иск компании к России, о взыскании ущерба в связи с утратой имущества, находившегося на территории полуострова Крым. Сумма ущерба, которую «Нафтогаз» собирается взыскать с России, составляет восемь миллиардов долларов.

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Автор: Александр Люблинский
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