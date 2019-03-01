НАТО использует киберсилы союзников только в собственных миссиях со своим мандатом, а сведения об иных операциях относятся к ведомству стран-участниц. Об этом сообщил 1 марта чиновник альянса.

Так политик ответил на просьбу прокомментировать статью в газете The Washington Post, которая, ссылаясь на источники, сообщила, что киберкомандование ВС США осуществило операцию против «Агентства интернет-исследований» Петербурга в прошлом году. В материале говорилось, что кибератака прошла во время промежуточных выборов в Конгресс США.

«Мандат НАТО носит оборонительный характер, и мы действуем в соответствии с международным правом», — сказал чиновник из альянса.

Ранее телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники сообщил, что американский лидер Дональд Трамп самолично одобрил кибератаку военных США против российского «Агентства интернет-исследований» в ходе промежуточных выборов в прошлом году.

Белый дом не дал никаких официальных комментариев по поводу информации телеканала. Представитель киберкомандирования ВС США сообщил, что ведомство не перестанет работать в рамках защиты американских выборов и демократических институтов от пагубных иностранных влияний.

Напомним, в ноябре прошлого года американцы атаковали ФАН. Они уничтожили RAID контроллер на внутриофисном сервере ФАН и вывели из строя 2 жестких диска из четырех. А также отформатировали винчестеры, которые использовались для хранения данных портала USA Really. Однако американская кибератака полностью провалилась. Офисная работа не была «парализована», как сообщали американские СМИ, а портал USA Really продолжил свою деятельность. Кроме ФАН атаки из США развернуты в отношении НТВ.