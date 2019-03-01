Пенс: Трамп достроит стену на южной границе США до конца своего срока

Строительство защитных сооружений на мексиканской границе будет завершено до того, как истечет срок полномочий нынешнего президента США Дональда Трампа и его администрации.

С таким обещанием в пятницу на ежегодной конференции консерваторов правящей Республиканской партии, которая проходит в пригороде Вашингтона, выступил вице-президент США Майкл Пенс.

«Мы построим ее всю до того, как закончим свою работу. Мы уже начали ее строить», - сказал Пенс, в частности, при этом аудитория скандировала – «Выстройте стену! Выстройте стену!».

Напомним: очередные выборы президента США пройдут осенью 2020 года, и если действующему главе Белого дома не удастся их выиграть, его полномочия истекут 1 января 2021 года.

Строительство стены на границе с Мексикой, через которую, в США идут целые потоки нелегалов, оружия и наркотиков, было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа в ходе избирательной компании 2016 года.