Порошенко посетовал, что его «задолбали» коррупционеры

Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры. Речь об этом зашла во время встречи с военными 1 марта.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии», — отметил он.

Президент Украины приказал силовикам проверить материалы расследования, которое провел портал Bihus.info о хищениях в сфере ВПК. Он подчеркнул, что если что-то окажется правдой, то ни фамилии, ни должности не защитят виновных.

Согласно расследованию, к масштабной схеме хищений причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. В связи с этим Юлия Тимошенко, которая баллотируется на пост президента, объявила о начале процедуры импичмента, но Рада аннулировала бланки для подписей в поддержку этой процедуры.

Команда Bihus.info выяснила, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и его партнеры по бизнесу с 2016 года продавали оборонным производствам Украины запчасти для вооружений с наценкой до 300 процентов. Их контрабандой вывозили из России или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты посчитали, что благодаря этой схеме от «Укроборонпрома» было получено 250 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).