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19:15   1 Марта 2019
Россия

Сообщения о падении вертолета в Подмосковье не подтвердились

Сообщения о падении вертолета в Подмосковье не подтвердились

Информация о падении вертолета в Одинцовском районе Подмосковья не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее стало известно, что спасатели проверяют сообщения о якобы падении в Одинцовском районе вертолета. В пятницу на телефон 112 поступил звонок от мужчины, который якобы стал очевидцем крушения вертолета. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#вертолет #подмосковье #мчс рф

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