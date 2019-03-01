Сообщения о падении вертолета в Подмосковье не подтвердились

Информация о падении вертолета в Одинцовском районе Подмосковья не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее стало известно, что спасатели проверяют сообщения о якобы падении в Одинцовском районе вертолета. В пятницу на телефон 112 поступил звонок от мужчины, который якобы стал очевидцем крушения вертолета.