Сообщения о падении вертолета в Подмосковье не подтвердились
Информация о падении вертолета в Одинцовском районе Подмосковья не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее стало известно, что спасатели проверяют сообщения о якобы падении в Одинцовском районе вертолета. В пятницу на телефон 112 поступил звонок от мужчины, который якобы стал очевидцем крушения вертолета.
МЧС проверяет информацию о падении вертолета в Подмосковье https://t.co/8uU5UcZux2 pic.twitter.com/dOASIgdTm3— Подмосковье (@Mosregtoday) March 1, 2019