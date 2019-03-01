Террористы в столице Сомали захватили заложников

Террористы, которые подорвали 28 февраля автомобиль в Могадишо, держат заложников в одном из отелей. Об этом стало известно 1 марта от агентства Reuters, которое сослалось на министра информации Сомали Дахира Мохамуда Гелле.

Министр не прокомментировал завершение операции сомалийского спецназа в городе и освобождение заложников.

28 февраля в центре столицы Сомали, где также располагается ряд ресторанов и торговых центров, прозвучал сильный взрыв, после которого случилась стрельба. По сообщению агентства, бомба была взорвана вблизи отеля, в который часто приезжают официальные лица страны.

Из-за взрыва погибло 29 человек, порядка 80 ранены. Среди погибших большинство составляют мирные жители. Радикальная группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение.

После взрыва на месте началось противостояние сил безопасности и террористов, которые были забаррикадированы в захваченных зданиях. Бой продолжался всю ночь.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» образовалась в 2004 году на территории Сомали. Террористы группировки борются с правительством страны, которое было сформировано при поддержке США и Эфиопии. Начиная с 2008 года, боевики постоянно атакуют людей при помощи смертников.