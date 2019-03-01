Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
19:47   1 Марта 2019
Весь мир

Террористы в столице Сомали захватили заложников

Террористы в столице Сомали захватили заложников

Террористы, которые подорвали 28 февраля автомобиль в Могадишо, держат заложников в одном из отелей. Об этом стало известно 1 марта от агентства Reuters, которое сослалось на министра информации Сомали Дахира Мохамуда Гелле. 

Министр не прокомментировал завершение операции сомалийского спецназа в городе и освобождение заложников.

28 февраля в центре столицы Сомали, где также располагается ряд ресторанов и торговых центров, прозвучал сильный взрыв, после которого случилась стрельба. По сообщению агентства, бомба была взорвана вблизи отеля, в который часто приезжают официальные лица страны. 

Из-за взрыва погибло 29 человек, порядка 80 ранены. Среди погибших большинство составляют мирные жители. Радикальная группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение. 

После взрыва на месте началось противостояние сил безопасности и террористов, которые были забаррикадированы в захваченных зданиях. Бой продолжался всю ночь.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» образовалась в 2004 году на территории Сомали. Террористы группировки борются с правительством страны, которое было сформировано при поддержке США и Эфиопии. Начиная с 2008 года, боевики постоянно атакуют людей при помощи смертников. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #чп #весь мир #сомали #могадишо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...