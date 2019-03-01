Климкин пригрозил России сделать Черное море «Бермудским треугольником»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в пятницу в Одессе на международном форуме по безопасности Черноморского региона, заявил, что Черное море никогда не будет полностью принадлежать России.

Слова украинского министра приводит информагентство «Интерфакс-Украина».

«Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. На самом деле оно станет для него «Бермудским треугольником», это 100%» - сказал Климкин, не пояснив, каким образом планируется это сделать.

При этом министр выразил уверенность в том, что Киев в конце концов сможет вернуть себе полуостров Крым, который украинские власти по прежнему продолжают считать своей территорией.

«Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России», - добавил он, опять же не уточнив, когда Украина планирует достигнуть такого уровня.

Напомним: помимо России и Украины в черноморский регион входят также Абхазия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция.