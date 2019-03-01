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19:20   1 Марта 2019
Весь мир

Двоих россиян задержали в Таиланде по обвинению в вымогательстве

Двоих россиян задержали в Таиланде по обвинению в вымогательстве

Двоих граждан Российской Федерации задержали в курортном городе Паттайя, который находится на юго-востоке Таиланда. Россиян обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщил в пятницу портал Pattaya Mail в четверг, 1 марта.

По информации СМИ, 48-летний Артур Стотский и 34-летний Ярослав Щербатюк разыскивались на острове Пхукет за вымогательство.

«Ордер на их арест был получен полицейскими еще 16 января», — сказано в сообщении, публикуемом Pattaya Mail.

Согласно сообщению информационного портала, Стотский и Щербатюк скрывались от властей в городе Паттайя, где 18 февраля были пойманы и задержаны сотрудниками иммиграционной полиции. Это произошло, когда россияне сами явились в отделение миграционной службы с целью продлить тайские визы, тем самым значительно облегчив задачу органам правопорядка. Детали преступления, в котором обвиняют россиян, не приводятся. 

Ранее в Таиланде, по информации все того же портала, арестовали россиянина Артема Кулиасова. Гражданина РФ обвинили в краже ноутбука у соотечественника. Мужчина тогда признался в содеянном.

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Автор: Алла Ларионова
#вымогательство #таиланд #граждане россии

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