Двоих россиян задержали в Таиланде по обвинению в вымогательстве

Двоих граждан Российской Федерации задержали в курортном городе Паттайя, который находится на юго-востоке Таиланда. Россиян обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщил в пятницу портал Pattaya Mail в четверг, 1 марта.

По информации СМИ, 48-летний Артур Стотский и 34-летний Ярослав Щербатюк разыскивались на острове Пхукет за вымогательство.

«Ордер на их арест был получен полицейскими еще 16 января», — сказано в сообщении, публикуемом Pattaya Mail.

Согласно сообщению информационного портала, Стотский и Щербатюк скрывались от властей в городе Паттайя, где 18 февраля были пойманы и задержаны сотрудниками иммиграционной полиции. Это произошло, когда россияне сами явились в отделение миграционной службы с целью продлить тайские визы, тем самым значительно облегчив задачу органам правопорядка. Детали преступления, в котором обвиняют россиян, не приводятся.

Ранее в Таиланде, по информации все того же портала, арестовали россиянина Артема Кулиасова. Гражданина РФ обвинили в краже ноутбука у соотечественника. Мужчина тогда признался в содеянном.