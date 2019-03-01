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19:10   1 Марта 2019
Россия

Лаврентьев и Вершинин переговорили с посланником президента Франции по Сирии

Лаврентьев и Вершинин переговорили с посланником президента Франции по Сирии

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин встретились с французской делегацией, возглавляемой личным посланником президента Франции по Сирии Франсуа Сенемо, и обсудили международное содействие по вопросу восстановления Сирии и ситуации с беженцами, отметив важность этих действий. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обе стороны подвергли предметному обсуждению ситуации «на земле» в Сирии, акцентируя на обстановке в идлибской зоне деэскалации и северо-восточных районах страны. 

«Были также рассмотрены перспективы продвижения политического процесса, включая запуск конституционного комитета» — сказали в дипведомстве. 

На встрече обе стороны подчеркнули необходимость в увеличении международного содействия Сирии для постконфликтного восстановления, в частности для обеспечения условий безопасного и добровольного возвращения беженцев в родные места. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мид рф

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