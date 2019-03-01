Лаврентьев и Вершинин переговорили с посланником президента Франции по Сирии

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин встретились с французской делегацией, возглавляемой личным посланником президента Франции по Сирии Франсуа Сенемо, и обсудили международное содействие по вопросу восстановления Сирии и ситуации с беженцами, отметив важность этих действий.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обе стороны подвергли предметному обсуждению ситуации «на земле» в Сирии, акцентируя на обстановке в идлибской зоне деэскалации и северо-восточных районах страны.

«Были также рассмотрены перспективы продвижения политического процесса, включая запуск конституционного комитета» — сказали в дипведомстве.

На встрече обе стороны подчеркнули необходимость в увеличении международного содействия Сирии для постконфликтного восстановления, в частности для обеспечения условий безопасного и добровольного возвращения беженцев в родные места.