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Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
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18:58   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко угрожает отправить под суд Порошенко

Тимошенко угрожает отправить под суд Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозил действующему украинскому президенту Петру Порошенко, что тот отправится под суд за преступления против страны. Об этом сообщает в пятницу ТАСС. Лидер «Батькивщины» уверена, что Порошенко и приближенные к нему лица ответят «за каждую копейку», украденную у украинского народа.

«Подкупы и фальсификации» не помогут Порошенко, заверила политик. Она также заявила, что лидеру Украины не удастся сбежать из страны.

Также ранее кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сообщил о том, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко должен получитьб пожизненный тюремный срок за причастность к хищениям денег из оборонной сферы. 

«Вы сядете за мародерство», — приводит слова кандидата местное агентство «Украинские новости».

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #тимошенко

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