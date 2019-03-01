Тимошенко угрожает отправить под суд Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозил действующему украинскому президенту Петру Порошенко, что тот отправится под суд за преступления против страны. Об этом сообщает в пятницу ТАСС. Лидер «Батькивщины» уверена, что Порошенко и приближенные к нему лица ответят «за каждую копейку», украденную у украинского народа.

«Подкупы и фальсификации» не помогут Порошенко, заверила политик. Она также заявила, что лидеру Украины не удастся сбежать из страны.

Также ранее кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сообщил о том, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко должен получитьб пожизненный тюремный срок за причастность к хищениям денег из оборонной сферы.