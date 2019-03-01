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18:49   1 Марта 2019
Россия

Совфед: Европарламент давно потерял реальные полномочия

Совфед: Европарламент давно потерял реальные полномочия

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Европарламент давно стал организацией, у которой большие амбиции и нет реальных полномочий. Антироссийские меры, которые предлагают евродепутаты, работать не будут. 

Депутаты ЕП 11-12 марта будут обсуждать финальный проект резолюции по отношениям с Россией. Документ приписывает Москве поддержку кампании по выходу Британии из Евросоюза, вмешательство в демократические процессы в Европе и нарушение минских соглашений.

«Европарламент — это давно организация без полномочий, но с большими политическими амбициями. Площадка для сведения как внутриевропейских, так и международных счетов», — заявил Морозов.

Сенатор отметил, что «старая Европа», за исключением Британии, давно не влияет на политику там. 

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Автор: Виктория Разумовская
#совфед #европарламент #политика

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