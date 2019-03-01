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Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

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18:48   1 Марта 2019
Весь мир

Ким Чен Ын встретился в главой Вьетнама

Ким Чен Ын встретился в главой Вьетнама

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает в пятницу ТАСС. Согласно данным агентства, Ким Чен Ын также провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания этого государства Нгуен Тхи Ким Нган. Известно, что стороны обсудили перспективы наращивания двухсторонних торгово-экономических связей.

Ранее Пхеньян сообщил о договоренности по новой встрече президента США Дональд Трампа и глав КНДР. Место и дата пока согласовываются. По информации Reuters, власти Северной Кореи считают переговоры важнейшим элементом для осуществления «прорыва» в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. По итогам состоявшейся в конце февраля встрече Ким Чен Ына и Трампа последний поблагодарил коллегу за активные усилия для того, чтобы саммит состоялся.

 

 

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Автор: Алла Ларионова
#политика #трамп #ким чен ын

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