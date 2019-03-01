Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
18:47   1 Марта 2019
Россия

«ВКонтакте» объявила о запуске круглосуточного вещания Зимней Универсиады-2019

«ВКонтакте» объявила о запуске круглосуточного вещания Зимней Универсиады-2019

Социальная сеть «ВКонтакте» 2 марта будет круглосуточно транслировать Зимнюю Универсиаду-2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы социальной сети. 

Компания отметила, что она — первая социальная сеть, договорившаяся официально сотрудничать с крупнейшим международным соревнованием. Социальная сеть посветит отдельный раздел в видеокаталоге Зимней Универсиаде. Состязания, которых будут ждать больше всех, соцсеть будет транслировать в прямом эфире. На медиафасадах Красноярска также разместится плеер с трансляциями, говорится в сообщении.

Известно, что комментаторами соревнования для пользователей "ВКонакте" назначены Алексей Андоронов, Николай Круглов, а также комментаторы Школьной спортивной журналистики Василия Уткина. 

Помимо этого, пользователям социальной сети дадут возможность следить за записями о чемпионате в отдельной ленте новостей и выигрывать стикеры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вконтакте #зимняя универсиада 2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...