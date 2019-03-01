«ВКонтакте» объявила о запуске круглосуточного вещания Зимней Универсиады-2019

Социальная сеть «ВКонтакте» 2 марта будет круглосуточно транслировать Зимнюю Универсиаду-2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы социальной сети.

Компания отметила, что она — первая социальная сеть, договорившаяся официально сотрудничать с крупнейшим международным соревнованием. Социальная сеть посветит отдельный раздел в видеокаталоге Зимней Универсиаде. Состязания, которых будут ждать больше всех, соцсеть будет транслировать в прямом эфире. На медиафасадах Красноярска также разместится плеер с трансляциями, говорится в сообщении.

Известно, что комментаторами соревнования для пользователей "ВКонакте" назначены Алексей Андоронов, Николай Круглов, а также комментаторы Школьной спортивной журналистики Василия Уткина.

Помимо этого, пользователям социальной сети дадут возможность следить за записями о чемпионате в отдельной ленте новостей и выигрывать стикеры.