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Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

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18:39   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Киев, заявил Лукашенко

Первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Киев, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что первые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должен предпринимать именно глава Украины Петр Порошенко. В беседе с представителями СМИ в Минске глава республики отметил, что из сложившейся ситуации необходимо выходить так, чтобы это было красиво, достойно для той и другой стороны.

«Но первые шаги должен делать президент Украины»,  — подчеркнул политик.

Ранее глава белорусского государства в ходе встречи в Минске с представителем украинского руководства в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком выразил поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Также Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе. Во время пресс-конференции в Минске политик заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет переизбран на второй срок в этом году.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #донбасс #лукашенко

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