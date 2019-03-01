Первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Киев, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что первые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должен предпринимать именно глава Украины Петр Порошенко. В беседе с представителями СМИ в Минске глава республики отметил, что из сложившейся ситуации необходимо выходить так, чтобы это было красиво, достойно для той и другой стороны.

«Но первые шаги должен делать президент Украины», — подчеркнул политик.

Ранее глава белорусского государства в ходе встречи в Минске с представителем украинского руководства в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком выразил поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Также Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе. Во время пресс-конференции в Минске политик заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет переизбран на второй срок в этом году.