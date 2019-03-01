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19:06   1 Марта 2019
Россия

Путин поздравил Финансовый университет со столетним юбилеем

Путин поздравил Финансовый университет со столетним юбилеем

Российский президент Владимир Путин направил поздравление профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам Финансового университета при правительстве РФ, который отмечает 100-летие со дня своего основания.

Поздравительная телеграмма главы государства в пятницу 1 марта была опубликована на сайте Кремля.

«За минувшие годы университет прошел большой, насыщенный путь, стал авторитетным научно-исследовательским, образовательным центром, одним из наиболее востребованных вузов страны», - говорится в послании президента.

По словам путина, широкие международные связи вуза, его практическая инновационная направленность и широкая сеть филиалов в регионах позволяют университету выпускать высококвалифицированные кадры, которые успешно работают в банковской и финансовой сфере, на государственной службе и в различных областях экономики, а также на педагогическом и научном поприщах.

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Автор: Александр Люблинский
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