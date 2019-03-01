Родители школьников спросят с Навального за «Весну»

Пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников» пройдет в субботу 2 марта у штаба Алексея Навального по адресу Вознесенский проспект, 33.

Участие в пикете примут общественники, учителя, члены международной Ассоциации по борьбе с наркобизнесом и наркоманией, а также к акции могут присоединиться все неравнодушные граждане, переживающие за безопасность своих детей, учеников или воспитанников.

Начало акции в 12.00. Поводом для ее проведения стала история, которая всколыхнула общественность на минувшей неделе, когда активист Навального и движения «Весна» Владимир Козаченко растлил несовершеннолетнюю девочку, устроив с ней оргию и угостив наркотиками.

После того, как о произошедшем стало известно, оппозиционеры не только не осудили подозреваемого в педофилии и не изгнали его из своих рядов, напротив они выразили Козаченко публичную поддержку, продемонстрировав тем самым, что растление малолетних является в их среде нормой.

Международная Ассоциация по борьбе с наркобизнесом и наркоманией считает необходимым придать данное преступление огласке, а также считает необходимым проверить на причастность к подобным злодеяниям в отношении детей тех политических деятелей, которые оказывают педофилам поддержку.