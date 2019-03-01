Второй кандидат на пост президента Украины снялся с выборов

Бизнесмен, выдвиженец партии «Сила людей» Дмитрий Гнап решил снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Ранее градоначальник Львова, глава партии «Самопомощь» Андрей Садовой снялся с предстоящих выборов в пользу Гриценко. Последние опросы показали, что за Садового готовы были проголосовать 2,4 процента избирателей, а за бывшего министра — 6,4 процента.

«Раньше я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание», — заявил Гнап в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Теперь его решение должен одобрить съезд его партии «Сила людей», который состоится 2 марта.