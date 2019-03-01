Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
18:21   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Второй кандидат на пост президента Украины снялся с выборов

Второй кандидат на пост президента Украины снялся с выборов

Бизнесмен, выдвиженец партии «Сила людей» Дмитрий Гнап решил снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Ранее градоначальник Львова, глава партии «Самопомощь» Андрей Садовой снялся с предстоящих выборов в пользу Гриценко. Последние опросы показали, что за Садового готовы были проголосовать 2,4 процента избирателей, а за бывшего министра — 6,4 процента.

«Раньше я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание», — заявил Гнап в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Теперь его решение должен одобрить съезд его партии «Сила людей», который состоится 2 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #гриценко #выборы на украине

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...